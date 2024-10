Ilgiornaleditalia.it - Ciclismo: Sospesa e annullata per maltempo la Tre Valli Varesine

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pogacar "In alcuni tratti di discesa l'acqua copriva totalmente il manto stradale". ROMA - Dopo la partenza posticipata e il percorso accorciato di 30 chilometri, a causa delle pessime condizioni meteorologiche in atto in Lombardia, la Tremaschile 2024 è stata. Un