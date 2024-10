Sport.quotidiano.net - Ciclismo, arriva il Trofeo Buffoni juniores in versione autunnale

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Montignoso (Massa Carrara), 8 ottobre 2024 – L’edizione n.55 delci sarà con sforzi supplementari per gli organizzatori capitanati dal presidente Fabio Del Giudice. La gara annullata l’otto settembre per la pioggia torrenziale sarà recuperata domenica 13 ottobre con alcune novità. Si era parlato di una cronometro, di un circuito, nulla di tutto questo, in quanto sarà unsecondo la tradizione anche se gareggiando quasi a metà del mese di ottobre, questo comporterà alcune modifiche. La prima riguarderà il circuito iniziale della Versilia non percorribile per un’altra manifestazione concomitante, per cui ci sarà un circuito diverso tra Forte dei Marmi e Cinquale da ripetere 10 volte.