Liberoquotidiano.it - "Chi era Giuseppe Gentili": Il lutto di Veronica, ciò che non tutti sanno sul padre scomparso

(Di martedì 8 ottobre 2024) Seconda puntata senzaquella de Le Iene. La trasmissione, in onda su Italia 1 domenica 6 ottobre, ha visto ancora una volta la conduzione solitaria di Max Angioni. "Anche stasera ci vedete qui da soli perché purtropponon può essere con noi. È venuto a mancare il suo papà", sono state le parole del comico. Già la settimana precedenteera dovuta tornare d'urgenza a Roma a causa di un serio problema di salute del. Lui,, aveva 70 anni ed era noto al pubblico non solo per essere il papà della giornalista.infatti era un avvocato ed ex dirigente Rai, nonché braccio destro dell'autore televisivo Carlo Freccero. Sposatosi in seconde nozze con Netta Vespignani, pittrice e gallerista,ha avuto altri due figli oltre a. Si tratta di Alessandro e Marta