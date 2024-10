Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, eliminato e nuove nomination, colpo di scena per Enzo Paolo Turchi

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Scopriamo chi èdal, lunedì 7 ottobre 2024, e vediamo come sono andate le. Durante la puntata c'è stato undiper. In studio Alfonso Signorini nel ruolo di conduttore, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi in qualità di opinionist