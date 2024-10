Europa.today.it - Cent'anni di solitudine, la serie Netflix sul capolavoro di García Márquez: c'è la data di uscita

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sta per arrivare sul'adattamento seriale delletterario del premio Nobel Gabrieldi. Annunciata per la prima volta nel 2019, questa è una delle produzioni seriali più ambiziose mai realizzate in America Latina con protagonisti alcuni degli