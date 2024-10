Arezzonotizie.it - Celebrazioni per l'80° anniversario di Monte Pomponi

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) È in programma venerdì 11 ottobre in localitàla cerimonia di commemorazione del tenente Eldo Capanna e del sergente Otello Boccherini, giovani paracadutisti della Folgore caduti per mano dei tedeschi il 3 settembre 1944.Nato dallo sfaldamento della Divisione Paracadutisti