Caso Maddie McCann, il colpo di scena al processo: cosa succede al principale indiziato (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brückner, sospettato anche di omicidio nel 'Caso Maddie', è stato assolto dal tribunale regionale di Braunschweig, in Bassa Sassonia, dalle accuse di diversi gravi crimini sessuali. Il 47enne tedesco resta in carcere perché sta scontando una pena per stupro fino a settembre 2025. La sentenza non è definitiva ed è possibile ricorrere in appello. La Corte ha ritenuto Brückner non colpevole di tutte e cinque le accuse, l'uomo era sotto processo per tre capi d'accusa di stupro e due casi di abusi sessuali su minori. Dopo 38 giorni di udienze davanti alla camera penale di Braunschweig, i tre giudici togati e due giudici onorari hanno assolto l'imputato. Molti osservatori del processo si aspettavano questo risultato dopo che la Camera aveva revocato il mandato d'arresto contro il condannato per reati sessuali a luglio su richiesta della difesa. Iltempo.it - Caso Maddie McCann, il colpo di scena al processo: cosa succede al principale indiziato Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brückner, sospettato anche di omicidio nel '', è stato assolto dal tribunale regionale di Braunschweig, in Bassa Sassonia, dalle accuse di diversi gravi crimini sessuali. Il 47enne tedesco resta in carcere perché sta scontando una pena per stupro fino a settembre 2025. La sentenza non è definitiva ed è possibile ricorrere in appello. La Corte ha ritenuto Brückner non colpevole di tutte e cinque le accuse, l'uomo era sottoper tre capi d'accusa di stupro e due casi di abusi sessuali su minori. Dopo 38 giorni di udienze davanti alla camera penale di Braunschweig, i tre giudici togati e due giudici onorari hanno assolto l'imputato. Molti osservatori delsi aspettavano questo risultato dopo che la Camera aveva revocato il mandato d'arresto contro il condannato per reati sessuali a luglio su richiesta della difesa.

