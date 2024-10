Casa a Prima vista, sui social tutti impazziscono per i gemelli Jacopo e Gaia che cercano casa con un budget da oltre un milione di euro (Di martedì 8 ottobre 2024) Molti sui social si stanno chiedendo da quale famiglia provengano. Anche perché il loro budget per l’acquisto di una casa (data anche la giovanissima età) ha lasciato perplessi i più. casa a Prima vista, programma che va in onda il lunedì su Real Time, ha mostrato il caso di Jacopo e Gaia, gemelli di 23 anni di Frosinone, hanno chiesto ai tre agenti Blasco, Nadia e Corrado un attico o piano alto in zona Parioli. Previsione di spesa? 1 milione e 300 mila euro. Lui studia Giurisprudenza, il suo sogno è diventare «avvocato o magistrato». Lei vorrebbe invece seguire le orme del padre, che è il team manager nel motociclismo. I due hanno chiesto due bagni, cucina con open space, cabina armadio e uno spazio esterno «dove ospitare i nostri amici». L’enorme disponibilità di denaro ha suscitato ironia in rete. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 8 ottobre 2024) Molti suisi stanno chiedendo da quale famiglia provengano. Anche perché il loroper l’acquisto di una(data anche la giovanissima età) ha lasciato perplessi i più., programma che va in onda il lunedì su Real Time, ha mostrato il caso didi 23 anni di Frosinone, hanno chiesto ai tre agenti Blasco, Nadia e Corrado un attico o piano alto in zona Parioli. Previsione di spesa? 1e 300 mila. Lui studia Giurisprudenza, il suo sogno è diventare «avvocato o magistrato». Lei vorrebbe invece seguire le orme del padre, che è il team manager nel motociclismo. I due hanno chiesto due bagni, cucina con open space, cabina armadio e uno spazio esterno «dove ospitare i nostri amici». L’enorme disponibilità di denaro ha suscitato ironia in rete.

