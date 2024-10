Carlo Conti al Tg1 svela il conduttore di Sanremo Giovani e DopoFestival: tutte le novità (Di martedì 8 ottobre 2024) La grande macchina del Festival di Sanremo è ufficialmente partita. Da mesi, peraltro, perché il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha iniziato da subito a mettersi a lavoro per l’edizione 2025 della kermesse canora per la quale non vuole lasciare niente al caso. Sappiamo già che saranno introdotte importanti modifiche al Regolamento: tra queste, anche il ritorno della leg dedicata ai Giovani che invece Claudio Baglioni e Amadeus avevano inglobato nel cast dei Big, mettendo così gli artisti partecipanti tutti sullo stesso piano. È confermata anche la serata dedicata a Sanremo Giovani a dicembre e alla selezione dei nomi che potranno partecipare alla fase finale sul palco del Teatro Ariston. novità delle novità, a differenza delle passate edizioni a condurre non sarà il direttore artistico ma un altro volto noto della Rai. Dilei.it - Carlo Conti al Tg1 svela il conduttore di Sanremo Giovani e DopoFestival: tutte le novità Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La grande macchina del Festival diè ufficialmente partita. Da mesi, peraltro, perché ile direttore artisticoha iniziato da subito a mettersi a lavoro per l’edizione 2025 della kermesse canora per la quale non vuole lasciare niente al caso. Sappiamo già che saranno introdotte importanti modifiche al Regolamento: tra queste, anche il ritorno della leg dedicata aiche invece Claudio Baglioni e Amadeus avevano inglobato nel cast dei Big, mettendo così gli artisti partecipanti tutti sullo stesso piano. È confermata anche la serata dedicata aa dicembre e alla selezione dei nomi che potranno partecipare alla fase finale sul palco del Teatro Ariston.delle, a differenza delle passate edizioni a condurre non sarà il direttore artistico ma un altro volto noto della Rai.

