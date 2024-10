Capolavori del Trecento senese in mostra al Met di New York

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Duccio di Buoninsegna, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini e altri protagonisti assoluti della pittura italiana del XIV secolo sono al centro della"Siena: the Rise of Painting: 1300-1350", che getta nuova luce sull'attività degli artisti senesi prima della peste del 1348 che flagellò l'Europa. Secondo il Metropolitan Museum di New