Caos Var, ex arbitri puntano il dito: "L'arte di complicarsi la vita alzando l'asticella…" ESCLUSIVA

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non passano le polemiche dopo le prime sette giornate di campionato ed ex direttori di gara come Tagliavento e Cesari dicono la loro Stessa spiaggia, stesso mare, si dice ogni estate. Nel calcio è un po’ diverso anzi, decisamente diverso e vale più o meno lo stesso principio, ma a metà, o meglio stesso campo ma regole e Var diversi ogni anno. Un po’ come andare al mare, ma senza avere una meta precisa oppure averla, ma fregarsene. Ecco, quello che succede ogni anno sui campi di calcio della serie A. La serie A non riesce a non stare tranquilla e scoppiano le polemiche col Var e con gli(Ansa Foto) Cityrumors.