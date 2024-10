Ilgiorno.it - Brescia, le raffiche di vento scoperchiano il tetto della scuola media Foscolo

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Allarme maltempo a. La pioggia sferzante e le fortidiche si stanno abbattendo oggi sulla città e la provincia stanno generando qualche disagio, anche se per fortuna al momento non si registrano feriti. Una folata diparticolarmente impetuosa all'ora di pranzo ha scoperchiato partecoperturain via Galilei. Alcune lastre coibentate delsono state scaraventate nel piazzale di fronte all'istituto, dove è anche crollato un albero. L'area è stata cintata e sul posto, oltre agli agentiLocale e i carabinieri, ci sono i vigili del fuoco, impegnati a verificare la sicurezzastruttura e a rimuovere la copertura caduta. I pompieri stanno anche procedendo al taglio delle piante pericolanti. Un albero rischia di crollare pure allaAudiofonetica, sempre in città.