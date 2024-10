Oasport.it - Brando Badoer entra nel programma giovani della McLaren: il figlio d’arte correrà in F3 con Prema nel 2025

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arriva una notizia potenzialmente importante in prospettiva per il motorsport italiano, con l‘ingresso ufficiale dineljunior. Il 18enne nativo di Montebelluna gareggerà in Formula 3 nella prossima stagione con il team, dopo essersi dimostrato competitivo quest’anno nella Formula Regional europea. “Sono entusiasta di unirmi alDriver Development. È un’opportunità fantastica perre a far parte di un team con una così grande tradizione di corse. Gareggiare nel campionato di F3 conRacing mi aiuterà a continuare a progredire e vorrei ringraziare tutto il team per il loro supporto. Non vedo l’ora di imparare dalla guida del team e di iniziare a correre con i colori del team“, le parole di