Borsa | Milano apre in leggero calo Ftse Mib -049%

Borsa: Milano apre in leggero calo, Ftse Mib -0,49% (Di martedì 8 ottobre 2024) Avvio lievemente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,49%, l'Ftse All share un calo dello 0,47%. Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in leggero calo, Ftse Mib -0,49% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Avvio lievemente negativo per Piazza Affari: il primo indiceMib segna un ribasso dello 0,49%, l'All share undello 0,47%.

Borsa : Milano chiude in calo - Ftse Mib -1 - 5% - Sul listino a pagare più degli altri Diasorin (-4,05%), Stellantis (-4%), Saipem (-3,59%), A2A (-3,3%), Fineco (-3,15%) e Leonardo (-2,5%). . 170 punti. Il Ftse Mib ha perso l'1,5% a 33. In controtendenza una manciata di titoli tra cui Tim (+1,6%). La Borsa di Milano chiude la seduta in calo, ... (Quotidiano.net)

Borsa : Milano chiude in calo - Ftse Mib -0 - 12% - 840 punti. Maglia nera del listino però è Nexi (-3,11%). . Sul listino pesano i titoli del settore auto con Stellantis in calo dell'1,5%, Ferrari dell'1,24% e Pirelli dell'1,2 per cento. Si sono mantenute in deciso rialzo invece Prysmian (+2,11%) e Unicredit (+1,64%) con la partita per Commerzbank ... (Quotidiano.net)