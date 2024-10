Bologna: espulso imam per ragioni sicurezza, sostegno a jihad e Hamas (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ott. (LaPresse) – Zulfiqar Khan, imam di una moschea di Bologna, è stato accompagnato in questura per essere espulso per ragioni di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, di origini pachistane dovrebbe essere allontanato dal territorio nazionale per aver sostenuto il concetto più radicale di jihad e per aver rivendicato quanto perpetrato da Hamas durante il conflitto tra Israele e Palestina. A seguire l’imam è l’avvocato Francesco Murro, che avrebbe diffuso la notizia dell’espulsione. Zulfiqar Khan sarebbe stato l’imam del centro islamico di via Jacopo di Paolo, nel capoluogo emiliano-romagnolo. Lapresse.it - Bologna: espulso imam per ragioni sicurezza, sostegno a jihad e Hamas Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ott. (LaPresse) – Zulfiqar Khan,di una moschea di, è stato accompagnato in questura per essereperdi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, di origini pachistane dovrebbe essere allontanato dal territorio nazionale per aver sostenuto il concetto più radicale die per aver rivendicato quanto perpetrato dadurante il conflitto tra Israele e Palestina. A seguire l’è l’avvocato Francesco Murro, che avrebbe diffuso la notizia dell’espulsione. Zulfiqar Khan sarebbe stato l’del centro islamico di via Jacopo di Paolo, nel capoluogo emiliano-romagnolo.

