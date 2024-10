Lopinionista.it - Boccia (Pd): “Su Consulta provocazione, non partecipiamo al voto”

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “Siamo di fronte ad una sorta di. A cui noi abbiamo reagito non con un Aventino ma con un atteggiamento di rispetto del dettato costituzionale: nonad unche è un blitz della maggioranza. L’esigenza di eleggere profili di grande autorevolezza e assolutamente ‘terzi’ non è una nostra esigenza ma dovrebbe esserlo di tutte le forze che rispettano le nostre istituzioni. Noi le istituzioni le rispettiamo e le difendiamo a partire dalla funzionalità della Corte, il nostro non è Aventino ma è difesa delle regole costituzionali. Al loro blitz si risponde con gli strumenti democratici e il nostro comportamento è inevitabile di fronte al comportamento della maggioranza”.