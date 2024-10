Laverita.info - Berlino fa la guerra ai biocarburanti. Che sono la vera scelta pro ambiente

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di martedì 8 ottobre 2024) I propellenti naturali, in cui l’Italia eccelle,vittime del niet tedesco in Europa. Ma permettono di salvare i motori tradizionali, spingono l’agricoltura 4.0 e non inquinano. Focus all’evento per gli 80 anni di Coldiretti.