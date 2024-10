Oasport.it - Basket, il Venezia dura un quarto, poi domina il Bourg-en-Bresse in EuroCup

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si è conclusa al Taliercio dila sfida valevole per la terza giornata di2024/25 e in campo sono scese l’Umana Reyere il Cosea JL-en-. Il team francese si presentava all’appuntamento forte del titolo di vicecampione in carica e di due vittorie su due all’esordio, mentre i veneti erano reduci dal ko contro il Cedevita Olimpija Ljubljana, dopo l’esordio vincente in casa con l’Aris Midea Thessaloniki. Ecco come è andata. Dopo un avvio equilibrato, il primo tentativo di strappo arriva dai padroni di casa, che con Simms e Kabengele vanno sul +5. A 3’30” dalla fine una tripla di Moretti vale il +6 per, ma nell’ultima parte del primosi blocca l’attacco veneto, mentre il-en-alza il ritmo e si va al primo stop sul 17-17. Continua l’ottimo momento dei francesi a inizio secondo, che va sul +5 subito.