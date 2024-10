Strumentipolitici.it - Appena sgravato dall’incarico, Stoltenberg dice subito un po’ di verità scomode e di proposte forti sull’Ucraina

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ex segretario generale della NATO Jensha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha fatto tante affermazioni interessanti, rivelatorie e quasi profetiche. Ora che non è più in carica, certe cose può dirle liberamente, lanciando segnali e preparando il terreno dell’opinione pubblica. Non più in carica, non più frenatoha lasciato dopo il secondo mandato, che è stato una sorta di prosecuzione forzata del primo (data la mancanza di reali pretendenti al suo posto). Da qualche giorno si è insediato il suo successore, l’ex premier olandese Mark Rutte, che fin daha mostrato un approccio diverso alla questione più pressante sul tavolo. Infatti, nella conferenza inaugurale tenutasi il 1º ottobre, ha evitato di dire se e quando Kiev potrà ricevere l’invito ad aderire all’Alleanza Atlantica.