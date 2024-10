Ilpiacenza.it - Animazione e fumetti: torna il 12 ottobre “Florentia Comics”

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Fiorenzuola d’Arda sta per vestire nuovamente il ruolo di capitale dell’e del fumetto: sabato 12è infatti in programma la sesta edizione di “”, l’ormai collaudata ed apprezzata manifestazione di settore co-organizzata dall’associazione “Vetrine in centro” e