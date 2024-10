Android Auto potrebbe presto ricevere una gradita novità per le chiamate (Di martedì 8 ottobre 2024) Sembra che Google stia lavorando ad una novità in Android Auto per quel che riguarda le chiamate telefoniche, vediamo qualche dettaglio L'articolo Android Auto potrebbe presto ricevere una gradita novità per le chiamate proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Android Auto potrebbe presto ricevere una gradita novità per le chiamate Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Sembra che Google stia lavorando ad unainper quel che riguarda letelefoniche, vediamo qualche dettaglio L'articolounaper leproviene da Tutto

Android Auto 13 ci svela una nuova e attesa funzione in arrivo - Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Android Auto. Ecco una delle novità in arrivo L'articolo Android Auto 13 ci svela una nuova e attesa funzione in arrivo proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Android Automotive riceve (finalmente) la funzione per segnalare gli incidenti - La funzionalità per segnalare gli incidenti durante la guida arriva anche su Android Automotive. Ma con alcune limitazioni. L'articolo Android Automotive riceve (finalmente) la funzione per segnalare gli incidenti proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Android Auto 13 è disponibile per il download - È disponibile un nuovo aggiornamento per l'app Android Auto: ecco la versione 13 da scaricare. L'articolo Android Auto 13 è disponibile per il download proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)