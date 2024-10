Ancona capitale salute cervello, l’assessore Caucci: “Molto impegno sul tema” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "E' un grandissimo onore essere stati scelti per ospitare questo bellissimo evento, nell'ambito di questo Extra G7 che abbiamo fortemente voluto. E' un grande privilegio ricevere anche questo riconoscimento, perché Ancona si sta impegnando Molto su tutto ciò che riguarda la salute mentale, la neurologia e le neuroscienze. Questi temi sono assolutamente fondamentali, L'articolo Ancona capitale salute cervello, l’assessore Caucci: “Molto impegno sul tema” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "E' un grandissimo onore essere stati scelti per ospitare questo bellissimo evento, nell'ambito di questo Extra G7 che abbiamo fortemente voluto. E' un grande privilegio ricevere anche questo riconoscimento, perchési sta impegnandosu tutto ciò che riguarda lamentale, la neurologia e le neuroscienze. Questi temi sono assolutamente fondamentali, L'articolo: “sul” proviene da Webmagazine24.

Pregiudicata evade dai domiciliari - il Questore di Ancona emette nei suoi confronti un avviso orale - . ANCONA – Ancora un avviso orale emesso dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, questa volta nei confronti di una giovane donna italiana di circa 30 anni. Tempo fa la stessa era stata tratta in arresto per il reato di evasione, venendo sottoposta alla detenzione domiciliare per i reati di ... (Anconatoday.it)

Ancona - Martiniello pronto alla sfida : "Blasone e tifosi - sono qui per questo" - Mi sono emozionato, in queste piazze così io mi gaso e mi danno tanta forza per giocare". Giuseppe Poli . Quattro anni fa in Cavese-Cerignola ci avevo provato ma avevo preso la traversa". Ha entusiasmato i tifosi giunti sabato scorso al Tubaldi con quel gol da 40 metri. Martiniello, ci ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maltratta e picchia la madre ad Ancona : giovane ammonito dal questore - 3 del D. Liti originate da futili motivi e caratterizzate da diversi episodi di violenza verbale e fisica. Per azionare questo tipo di tutela la segnalazione non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato ma da chiunque. nr. Un amico, un parente, un vicino che sia a conoscenza di ... (Ilrestodelcarlino.it)