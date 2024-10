Liberoquotidiano.it - Amazon Prime Day: le offerte imperdibili di Tineco per prepararsi all'autunno

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) - Preparare la propria casa per la stagione autunnale non sarà mai stato così facile grazie ai prodotti in offerta diMilano, 8 ottobre 2024 - Con l'arrivo dell', si rinnova il desiderio di creare spazi confortevoli e accoglienti.risponde a questa esigenza con una serie di promozioni esclusive pensate in occasione delDay per garantire una casa impeccabile e igienizzata, senza compromessi sulla praticità. Quest', i prodotti innovativi di, tra cui i lavapavimenti e le aspirapolveri delle linee FLOOR ONE e PURE ONE, sono disponibili con scontisue sullo store ufficiale di. Oltre alla scontistica delDay, sarà possibile usufruire di un ulteriore 2% utilizzando il codice BUJO3ERU.