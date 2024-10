Anconatoday.it - Alzheimer, le associazioni dei pazienti ai leader del G7: «Garanzie per accesso equo a terapie ed innovazioni»

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA – Espandere la collaborazione globale e intersettoriale, investire nella preparazione del sistema sanitario, creare le condizioni per una diagnosi precoce e accurata, accelerare lo sviluppo e l'erogazione di cure per l', promuovere la ricerca, l'e l'equità in tutto il