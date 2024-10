Allerta meteo, Oggi martedì 8 ottobre: chiusura scuole superiori a Bergamo e in Val Seriana (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella serata di lunedì 7 ottobre è stata decisa la chiusura delle scuole superiori di Bergamo e della Val Seriana per la giornata di Oggi, martedì 8 ottobre. Gli istituti coinvolti comprendono quelli di Bergamo città, Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone. L'articolo Allerta meteo, Oggi martedì 8 ottobre: chiusura scuole superiori a Bergamo e in Val Seriana . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella serata di lunedì 7è stata decisa ladelledie della Valper la giornata di. Gli istituti coinvolti comprendono quelli dicittà, Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone. L'articoloe in Val

Bergamo - fino al 22 ottobre riscaldamento acceso solo 7 ore - Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che fa slittare l’accensione per un massimo di 14 ore al 22 ottobre. Ora è possibile scaldare per un massimo di 7 ore. (Ecodibergamo.it)

