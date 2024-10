Romatoday.it - Alla vista dei carabinieri fugge a bordo di uno scooter rubato e si schianta contro il muro. Morto 17enne

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)deiè scappato adi uno- risultato poi- e si ètoun. Un ragazzo di 17 anni è: a seguito dello schianto è stato infatti trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il tutto è avvenuto ieri, 7 ottobre, alle 18, in