Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo Giovani e Dopofestival

(Di martedì 8 ottobre 2024) Saràa condurre i cinque appuntamenti di, in seconda serata su Rai 2 dal 12 novembre al 10 dicembre. Ma non solo: ildi Tortona sarà anche ila febbraio 2025 del, che torna su Rai 1 dopo le serate sanremesi. Quest’anno il viaggio verso il Festival di2025 per le Nuove Proposte sarà un vero e proprio talent che inizierà in TV a novembre con, per conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.accompagnerà iartisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni, fino alla finale di– Sarà, in diretta su Rai 1 il 18 dicembre.