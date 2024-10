Tarantinitime.it - Al vignettista tarantino Paolo Piccione Il Premio “Bon Vivant” al 43° Salon della caricatura e dell’umorismo in Francia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDal 26 settembre al 6 ottobre, a Saint Just le Martel, in, si è tenuta la 43^ edizione delInternational de la Caricature, du Dessin de Presse et d’Humour, un evento che celebra la libertà d’espressione attraverso il talento di oltre 200 vignettisti provenienti da tutto il mondo. Tra gli ormai storici partecipanti all’evento spicca anche ilmanduriano, il quale, con i propri lavori ha saputo conquistare il pubblico e la giuria, aggiudicandosi il“Bon– Prix Anti-Malbouffe”, uno dei prestigiosi riconoscimenti messi in palio dalla manifestazione. L’artista di Manduria, per il 16° anno consecutivo, ha esposto le sue opere nella sezione dedicata alla satira internazionale, concentrando l’attenzionesua matita sul sempre più preoccupante temaguerra.