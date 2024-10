Arezzonotizie.it - Al Verdi è in corso la campagna abbonamenti alla Stagione Teatrale 2024/25

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Porte aperte al Teatrodi Monte San Savino per la/25. Per gli interessati a fermare il proprio posto in teatro per l’intera– 8 spettacoli + 1 – c’è tempo fino a venerdì 11 ottobre mentre dal 14 ottobre saranno in vendita i biglietti