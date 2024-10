Aggredisce il commesso dopo aver sottratto cosmetici: arrestato dalla Polizia di Stato (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arreStato un tarantino di 34 anni in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria. Un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto all’interno di un negozio gestito da cittadini di nazionalità cinese in zona Tamburi ove un uomo si era impossessato di alcune confezioni di prodotti per l’igiene occultandoli all’interno delle tasche dei pantaloni e della felpa, dopo aver rimosso il sistema antitaccheggio. Giunto alla casse, l’uomo avrebbe effettuato il pagamento di altra merce ma non di quella occultata per poi tentare allontanarsi frettolosamente. Di fronte alla richiesta di un dipendente, il 34enne avrebbe iniziato a spintonare e percuotere il commesso con l’intento di fuggire dal locale. Tarantinitime.it - Aggredisce il commesso dopo aver sottratto cosmetici: arrestato dalla Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLadihaun tarantino di 34 anni in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di rapina impropria. Un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto all’interno di un negozio gestito da cittadini di nazionalità cinese in zona Tamburi ove un uomo si era impossessato di alcune confezioni di prodotti per l’igiene occultandoli all’interno delle tasche dei pantaloni e della felpa,rimosso il sistema antitaccheggio. Giunto alla casse, l’uomo avrebbe effettuato il pagamento di altra merce ma non di quella occultata per poi tentare allontanarsi frettolosamente. Di fronte alla richiesta di un dipendente, il 34enne avrebbe iniziato a spintonare e percuotere ilcon l’intento di fuggire dal locale.

