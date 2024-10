Aereo di linea diretto a Fiumicino perde contatti radio si alzano in volo due F-35

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Una coppia di velivoli caccia F-35A del 32° Stormo di Amendola sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri per intercettare undiBoeing 787, decollato dall’aeroporto di Mombasa ea Roma-, che, indicativamente sopra i cieli della Calabria, aveva perso icon gli enti del trafficocivile. L’ordine di decollo rapido, in gergo tecnico scramble, è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile nell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. Il personale ‘guida cacciaì del 22° Gruppo D.A.M.I. di Licola ha fornito ai piloti dei due F-35 inle coordinate e le informazioni necessarie per raggiungere il velicivile, effettuare la procedura di identificazione e accertare che non vi fossero condizioni di emergenza.