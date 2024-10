A San Paolo di Civitate due giorni di sport e inclusione (Di martedì 8 ottobre 2024) Una due giorni all’insegna dello sport e dell’inclusione a San Paolo Civitate. Si parte sabato 26 con un momento di sport, amicizia e inclusione, dedicato a ragazzi con disabilità motoria. I ragazzi saranno impegnati a partire dalle 15 presso la palestra della scuola media ‘Grimaldi’ in diverse Foggiatoday.it - A San Paolo di Civitate due giorni di sport e inclusione Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una dueall’insegna delloe dell’a San. Si parte sabato 26 con un momento di, amicizia e, dedicato a ragazzi con disabilità motoria. I ragazzi saranno impegnati a partire dalle 15 presso la palestra della scuola media ‘Grimaldi’ in diverse

Intesa Sanpaolo - report sulle materie prime : nel 1H 2024 esportazioni del settore orafo superano €7 mld (+48 - 8%) - Da un lato, pressioni ribassiste su metalli ed energetici per il rallentamento in importanti economie e le difficoltà del settore man . Le materie prime stanno attraversando mesi complicati a causa di vari elementi di incertezza che gravano sulla domanda finale e di seri rischi politici e ... (Ilgiornaleditalia.it)