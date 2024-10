7 Ottobre 2024 – Nuove tensioni tra Serbia e Kosovo (Di martedì 8 ottobre 2024) Il governo del Kosovo userà stratagemmi per continuare a bloccare le merci provenienti dalla Serbia. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo la decisione di Pristina di modificare le misure di sicurezza per i prodotti importati dalla Serbia attraverso il valico di Merdare. Matthias Miersch diventerà il nuovo segretario generale dei socialdemocratici tedeschi dell’Spd. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha invitato Israele a non attaccare l’aeroporto di Beirut o le strade che vi conducono. Questa mattina, l’aeronautica militare israeliana ha effettuato un attacco nella periferia meridionale di Beirut, vicino all’aeroporto internazionale. Hezbollah si assume la responsabilità del lancio di razzi nel centro di Israele di questa sera, sostenendo di aver preso di mira la base di Glilot delle Idf, nei pressi di Tel Aviv. Strumentipolitici.it - 7 Ottobre 2024 – Nuove tensioni tra Serbia e Kosovo Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il governo deluserà stratagemmi per continuare a bloccare le merci provenienti dalla. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo la decisione di Pristina di modificare le misure di sicurezza per i prodotti importati dallaattraverso il valico di Merdare. Matthias Miersch diventerà il nuovo segretario generale dei socialdemocratici tedeschi dell’Spd. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha invitato Israele a non attaccare l’aeroporto di Beirut o le strade che vi conducono. Questa mattina, l’aeronautica militare israeliana ha effettuato un attacco nella periferia meridionale di Beirut, vicino all’aeroporto internazionale. Hezbollah si assume la responsabilità del lancio di razzi nel centro di Israele di questa sera, sostenendo di aver preso di mira la base di Glilot delle Idf, nei pressi di Tel Aviv.

