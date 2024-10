Firenzetoday.it - 40 anni di Ken il guerriero: la festa nei cinema della Toscana

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 ottobre, KEN IL- IL FILM, pietra miliare del mondo anime datato 1986 e atteso secondo appuntamentoStagione degli Anime al, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione