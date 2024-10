Zancan: «Lo stacco di Thuram l’immagine del weekend! Volto Inter» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Zancan non ha dubbi su Marcus Thuram, che in questo avvio di stagione sta brillando con la maglia dell’Inter. Il giornalista lo esalta. DECISIVO – Ospite negli studi di Sky Sport, Federico Zancan non ha dubbi sulla fotografia dell’ultimo fine settimana di Serie A: «l’immagine del weekend è lo stacco di Marcus Thuram e l’Inter che insegue il Napoli anche se dobbiamo considerarla favorita. È in fase di assestamento perché non funziona ancora tutto, ma sta arrivando. Se Lautaro Martinez non è al meglio, lo è Thuram. Volto di questa Inter: è sempre decisivo!». Il francese, con la tripletta messa a referto contro il Torino sabato sera, è salito a quota sette reti in campionato. Inizio fantastico per il figlio d’arte. Inter-news.it - Zancan: «Lo stacco di Thuram l’immagine del weekend! Volto Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)non ha dubbi su Marcus, che in questo avvio di stagione sta brillando con la maglia dell’. Il giornalista lo esalta. DECISIVO – Ospite negli studi di Sky Sport, Federiconon ha dubbi sulla fotografia dell’ultimo fine settimana di Serie A: «delè lodi Marcuse l’che insegue il Napoli anche se dobbiamo considerarla favorita. È in fase di assestamento perché non funziona ancora tutto, ma sta arrivando. Se Lautaro Martinez non è al meglio, lo èdi questa: è sempre decisivo!». Il francese, con la tripletta messa a referto contro il Torino sabato sera, è salito a quota sette reti in campionato. Inizio fantastico per il figlio d’arte.

