It.insideover.com - Wall Street sempre più in alto: Goldman Sachs alza il target dell’S&P 500

Leggi tutta la notizia su It.insideover.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024)la vedonopiù in. Capisco benissimo che quando una Borsa sale troppo tu ti aspetti che prima o poi scenda in base al presupposto che non può esserci il sole per. Ma io stesso negli anni ’90, all’inizio della carriera, credevo a quelli che mi raccontavano che se aumentano ipiù inildell’S&P 500 InsideOver.