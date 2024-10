Arezzonotizie.it - Vieni a Scoprire il Mondo del Ciclismo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 13 Ottobre saremo Presenti al Parco Giotto(Arezzo) dalle ore 15:30 alle 19:00 per far provare una vera Bici da Corsa a tutti i Bambini che lo vorranno. Per i genitori siamo a disposizione per dare tutte le informazioni sulla nostra Attività e Società ! Bici e Casco li portiamo Noi