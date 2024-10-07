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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19:45 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE ALTEZZA TOR CERVARA IN USCITA. FILE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. A FRASCATI CODE PER INCIDENTE SU VIA GREGORIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA LINEA PISA-Roma LA CIRCOLazioNE è RALLENTATA IN DIREZIONE Roma PER UN GUASTO A UN TRENO TRA Roma AURELIA E Roma SAN PIETRO. I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. RALLENTATA ANCHE LA LINEA Roma-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. RITARDI FINO A 50 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral
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