Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19 : 15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. FILE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 : 45 - SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E LA ROMANINA. RALLENTATA ANCHE LA LINEA ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E ANAGNINA. ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 : 15 - A LATINA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA BORGO PIAVE E VIA DEL LIDO NELLE DUE DIREZIONI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza