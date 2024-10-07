Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17 : 45 - RALLENTATA ANCHE LA LINEA ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E L’APPIA. ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17 : 15 - SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE ALTEZZA MALAFEDE VERSO OSTIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO SCALO. SULLA LINEA PISA-ROMA LA CIRCOLAZIONE è ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 16. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACANELLE DUE DIREZIONI. RALLENTATA ANCHE LA LINEA ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTEZZA GRA NEI DUE ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza