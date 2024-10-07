Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17 : 15 - RITARDI FINO A 50 MINUTI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO SCALO. RALLENTATA ANCHE LA LINEA ROMA-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. SULLA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 16 : 30 - INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTEZZA GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. RITARDI FINO A 50 MINUTI. VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 16. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE ALTEZZA MALAFEDE VERSO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 15 : 30 - IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE ALLA STAZIONE DI COLLEFERRO, AL KM 592+900. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE; CONSEGUENTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PISANA. ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza