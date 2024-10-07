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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17:45 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E L’APPIA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E ANAGNINA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE ALTEZZA MALAFEDE VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO ALTEZZA GRA VERSO IL CENTRO E TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA LINEA PISA-Roma LA CIRCOLazioNE è RALLENTATA IN DIREZIONE Roma PER UN GUASTO A UN TRENO TRA Roma AURELIA E Roma SAN PIETRO. I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI. RALLENTATA ANCHE LA LINEA Roma-VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA A PAVONA. RITARDI FINO A 50 MINUTI.
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