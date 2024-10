Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17:15

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)DEL 7 OTTOBREORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO SCALO. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACANELLE DUE DIREZIONI. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE ALTEZZA MALAFEDE VERSO OSTIA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA-FIUMICINO ALTEZZA GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA CASILINA E APPIA, STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA LINEA PISA-LA CIRCONE è RALLENTATA IN DIREZIONEPER UN GUASTO A UN TRENO TRAAURELIA ESAN PIETRO. I TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI.