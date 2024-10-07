Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 16 : 30 - SULLA CRISTOFORO COLOMBO, FILE ALTEZZA MALAFEDE VERSO OSTIA. SULLA LINEA PISA-ROMA LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO A UN TRENO TRA ROMA AURELIA E ROMA SAN PIETRO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 15 : 30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 12 : 30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA E ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza