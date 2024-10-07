Romadailynews.it di 7 ott 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 12:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA E SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA COLOMBO, VERSO L’EUR LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO AL 31 OTTOBRE LA METRO C, PER ATTIVITÀ PRELIMINARI NECESSARIE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FINO AL COLOSSEO, VIENE SOSTITUITA DA BUS NEL TRATTO TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLE ORE 21.
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