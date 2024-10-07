Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 12:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 11 : 30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO IN ESTERNA DALLA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 10 : 30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE PROSEGUIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO L’EUR ANCORA CODE QUI PER TRAFFIO DA ANSA DEL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 09 : 45 - 35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SU VIA D’AQUINO NE RENDE NECESSARIA LA CHIUSURA DALLA NOMENTANA AL RACCORDO, IN DIREIZONE ROMA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CODE SULLA NOMENTANA BIS E ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza