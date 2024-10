Vescovo e imam pregano per l' invasione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il prelato di Treviso e il religioso musulmano si sono abbracciati nella sede della Caritas avvolti da coperte termiche. «Diamo voce al grido di chi è in cammino per accogliere tutti». Ricordano la strage di Lampedusa per invocare i confini spalancati. (Laverita.info)