Uomo ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al figlio: indagini in corso (Di lunedì 7 ottobre 2024) PISA – Nella serata di domenica 6 ottobre, intorno alle ore 21, un Uomo è stato ucciso a colpi di pistola nella frazione di Oratoio, alla periferia di Pisa, mentre nella zona si stava per svolgere una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. La vittima si chiamava Beni Arshiaj, aveva 37 anni, era di origine albanese, incensurato e padre di due figli piccoli. Secondo alcuni testimoni, sarebbero stati uditi almeno sei colpi di pistola poco prima dell’inizio dell’evento religioso. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata colpita mortalmente davanti a uno dei figli nella corte della sua abitazione. Non è ancora chiaro se l’Uomo si trovasse all’interno di un furgone al momento dell’agguato, visto che il motore del mezzo era ancora acceso all’arrivo dei soccorsi. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) PISA – Nella serata di domenica 6 ottobre, intorno alle ore 21, unè statoa colpi dinella frazione di Oratoio,periferia di Pisa, mentre nella zona si stava per svolgere una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. La vittima si chiamava Beni Arshiaj, aveva 37 anni, era di origine albanese, incensurato e padre di due figli piccoli. Secondo alcuni testimoni, sarebbero stati uditi almeno sei colpi dipoco prima dell’inizio dell’evento religioso. La vittima, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata colpita mortalmentea uno dei figli nella corte della sua abitazione. Non è ancora chiaro se l’si trovasse all’interno di un furgone al momento dell’agguato, visto che il motore del mezzo era ancora acceso all’arrivo dei soccorsi.

Thesocialpost.it - Uomo ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al figlio: indagini in corso

Caos nella metro in Italia: uomo travolto da un treno - 16 di ieri, venerdì 4 ottobre 2024. Il disservizio si è registrato verso le ore 17. Sembra che un uomo sia finito sotto ad un treno in transito nella stazione di Cipro. Arrivato in ospedale, il paziente è stato portato in sala operatoria e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, per ... (Leggi la notizia)

Come sta l’uomo travolto dalla metro nella stazione Cipro a Roma - È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del San Camillo, dopo un intervento chirurgico d'urgenza l'uomo travolto dalla metro a Cipro.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

L’addio a Gherardo Guidi. L’uomo della notte ora riposa nella sua terra - Le chiacchierate al telefono e la capacità di fare impresa in un settore del divertimento come quello delle discoteche. . di Gabriele Nuti L’uomo che aveva sedotto la notte, l’imprenditore lungimirante e capace di vedere le novità prima degli altri, aveva spiccato il volo da un paese del ... (Leggi la notizia)