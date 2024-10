Arezzonotizie.it - Un pomeriggio di consulenze gratuite sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Undiper famiglie, scuole e studenti per conoscere i. L’appuntamento è in programma giovedì 10 ottobre al centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi che, in occasione della Settimana Internazionale della