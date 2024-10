Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 19:10

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione al microfono a Giuliano che la guerra in Medio Oriente in apertura Israele ricorda oggi le vittime del massacro del 7 ottobre deve però difendersi da un altro attacco che nevicato Damas l’AIDS fa sapere di avere diventato una minaccia immediata insegue i preparativi e all’identificazione di un in tensione da parte di Amazon di sparare contro Israele i gesti italiani hanno colpito lanciarazzi e tunnel e in tutta casa Pochi istanti prima delle 6:30 ora è l’inizio del terroristico di un anno fa Ah ma sei riuscita a lanciare solo quattro Ora ti crede Quali sono stati intercettati quanto è atterrato in un’area aperta il tentato attacco è stato rivendicato dalle Brigate al-qassam allarmata di Amazon Se il mondo vuole la faccio tutto il risveglio ha detto il presidente nel luogo della strage del nuovo festival annunciata ...