Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 14:10

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale sabato 5 ottobre Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of Donald Trump afferma che Israele dovrebbe colpire i siti nucleari dell’Iran e ipotesi non esclusa dallo stato ebraico secondo fonti statunitensi biden invece frena anche sugli attacchi impianti petroliferi nella notte nuovi Raid è sul divano con isola che parla anche gli scontri con i soldati al confine uccide un leader del braccio armato di hamas tagliato la definisce legittima gli attacchi e inizi livergnano in Israele Chi è dei musulmani di unirsi per eliminare lo stato ebraico oggi manifestazioni in diverse città nel mondo a sostegno dei palestinesi anche acapitale blindata e controlli per evitare infiltrazioni nel corteo vietato dalla questura del rischio disagi oggi nelle città italiane per chi usa i mezzi pubblici a causa di uno sciopero di 24 ore programmato dalla sigla ...