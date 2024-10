Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 07 | 10

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non persone sono rimaste ferite nella notte in seguito a un attacco missilistico di bolla contro le città di hi-fi diveria del nord di Israele e hezbollah ha reso Noto di aver preso di mira ieri sera una seconda base militare Italia vicino dai il trailer di non essere riusciti a intercettare l’attacco Mirano intanto arrivo Qatar restrizione voli che erano state annunciate nel pomeriggio di ieri il Ministro della Difesa italiano io la Galante annunciando attacchi simili a quelli a Gaza e Beirut e per il capo dell’Esercito Italiano Israele l’ala militare di hamas e sconfitta Teheran risponde Abbiamo un piano della Marina dei guardiani della rivoluzione iraniana a Lisa ghiri avverte Netanyahu Non giocare con il fuoco alla vigilia del 7 ottobre primo anniversario dall’attacco di Amazon la ... (Romadailynews.it)