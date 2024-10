Ucciso a coltellate per il racket della prostituzione a Varlungo | accolto il ricorso di un condannato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'omicidio avvenne 29 anni fa, il 16 settembre del 1995 in via Turati. Quella notte infatti, Alban Zhuka, fucon le armi che furono trovate poi insanguinate in un campo. Da quanto emerse nelle successive indagini (Firenzetoday.it)