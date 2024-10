Uccisa dal marito a Gravina, le ultime parole della donna alla figlia: “Mi ha chiusa nell’auto in fiamme” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima di essere portata in ospedale dopo l'aggressione del marito 65enne, Maria Arcangela Turturo ha raccontato alla figlia gli ultimi istanti di vita, quando il marito l'ha rinchiusa nella vettura in fiamme. Fanpage.it - Uccisa dal marito a Gravina, le ultime parole della donna alla figlia: “Mi ha chiusa nell’auto in fiamme” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prima di essere portata in ospedale dopo l'aggressione del65enne, Maria Arcangela Turturo ha raccontatogli ultimi istanti di vita, quando ill'ha rinnella vettura in fiamme.

Marito dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude - Maria Arcangela Turturo prima di morire ha raccontato l'aggressione alla figlia - Ennesimo femminicidio, siamo a Gravina (Bari), in Puglia. L'uomo fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia, di 65 anni. La... (Leggo.it)

